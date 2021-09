Vrouwen Oranje ontsnappen aan nederlaag tegen Tsjechië bij debuut Parsons (1-1)

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben in de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons met 1-1 gelijkgespeeld tegen Tsjechië. Nederland was in Groningen beter, maar het taaie Tsjechië wist toch een punt te pakken in de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK.

De eerste helft van Oranje was er niet een om over naar huis te schrijven. De Nederlandse voetbalsters wisten niet veel te creëren en kwamen na tien minuten goed weg. De Tsjechische spits Lucie Martínková gaf Dominique Janssen een klein zetje en werkte de bal binnen. De scheidsrechter zag een overtreding in de actie van de Tsjechische en keurde de goal af.

De grootste kans in het eerste bedrijf was voor Jackie Groenen die na opkomen van rechtsback Sisca Folkertsma niet in het vijandelijke doel wist te schieten.

Wake-upcall

De speelsters hadden de thee nog maar net op toen Andrea Staskova vlak na de pauze de bal tussen een woud aan Nederlandse speelsters de bal rustig binnenschoot. De goal bleek de wake-upcall voor Oranje, want daarna werd de druk op de Tsjechen opgevoerd.