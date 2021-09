De Graafschap wint van Excelsior, waardoor beloftenteams leiding eerste divisie nemen

De Graafschap heeft in de eerste divisie na twee nederlagen op rij eindelijk weer eens een overwinning geboekt. Na verliespartijen tegen Volendam en Jong AZ werd er gewonnen van Excelsior (3-1), de club die tot vanavond tweede stond.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Jasper Van Heertum zette de thuisclub in de 54e minuut op voorsprong, maar een paar minuten later maakte Marouan Azarkan alweer gelijk. De Graafschap liep vervolgens uit door treffers van Joey Konings en Elmo Lieftink.

Door de overwinning van de Superboeren zijn de beloftenteams van AZ en FC Utrecht nummer één en twee op het een na hoogste Nederlandse voetbalniveau. Jong AZ ging in en tegen Den Bosch wel onderuit met 2-1. De Brabanders kwamen door Roy Kuijpers op voorsprong. Uit een strafschop zorgde Yusuf Barasi voor de 1-1. Opnieuw Kuijpers maakte vervolgens het winnende doelpunt.

Jong Utrecht won overtuigend van Helmond Sport (0-3). De doelpunten kwamen op naam van Sylian Mokono, Rayan El Azrak en Djevencio van der Kust.

De jeugdteams in de eerste divisie komen niet in aanmerking voor promotie naar de eredivisie.