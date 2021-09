Sparta slaagt er niet in ongeslagen reeks NEC te doorbreken (1-1)

Toch staan er na die vijf speelrondes niet meer dan vijf punten achter de naam van Sparta. Afgaande op het spel tegen NEC, dat voor rust gevaarlijker was dan de thuisclub, is dat niet meer dan terecht.

Bij het zien van de speelkalender had Sparta niet echt te klagen. De ploeg mocht het seizoen beginnen tegen achtereenvolgens FC Utrecht, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard en, vrijdag, het gepromoveerde NEC.

Daarop bracht Sparta in de tweede helft wel veel energie, maar het bleef weinig creëeren. NEC was counterend met Okita, Ali Akman en diens vervanger Elayis Tavsan wel iets dreigender, maar kwam ook niet meer dicht in de buurt van een treffer.

Nadat Mohammed Osman de lat had geraakt, kwam op slag van rust de verlossing voor Fraser: Sven Mijnans schoof na een schot van Lennart Thy in de rebound de 1-1 binnen.

Maar NEC bleef zo wel voor de vierde wedstrijd op rij ongeslagen. En dat terwijl het eerste optreden terug op het hoogste niveau nog dramatisch verliep. Op 14 augustus had de ploeg na amper drie kwartier al vijf treffers geïncasseerd. Goed, het was tegen Ajax en ook nog in de Arena, maar velen vroegen zich direct af of de Gelderse club wel iets te zoeken had in de eredivisie.

NEC nu derde

Die vraag wordt inmiddels niet meer gesteld, want die vijfde goal van Ajax bleef tot vrijdag, ruim een maand lang, ook de laatste treffer die de ploeg van Rogier Meijer incasseerde.

Via zeges op PEC Zwolle en Heracles Almelo en een doelpuntloos gelijkspel tegen Willem II steeg de ploeg al naar het linker rijtje en na het punt tegen Sparta bezet de club uit Nijmegen voorlopig zelfs de derde plaats met acht punten uit vijf duels. Sparta heeft er drie minder en staat nu elfde.