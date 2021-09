Mailadres voor evacuaties Kabul offline: 'Mijn droom valt in duigen'

Afghanen die in Kabul zijn achtergebleven na de terugtrekking van buitenlandse troepen, kunnen na vandaag niet meer om hulp vragen via het e-mailadres dat daarvoor in het leven was geroepen. Achterblijvers voelen zich daardoor in de steek gelaten en vrezen dat het nog lastiger wordt om naar Nederland te komen.

Een Afghaanse tolk, met wie de NOS regelmatig contact heeft, laat weten dat zijn dromen in duigen zijn gevallen. Hij werkte op Kamp Holland voor het Nederlandse leger. Het e-mailadres [email protected] was voor hem de enige bekende manier om in contact te komen met de Nederlandse overheid. "Ik heb echt geen idee. Dit nieuws heeft me hard geraakt."

Advocaat Barbara Wegelin, die een aantal Afghaanse gezinnen bijstaat die naar Nederland proberen te komen, vreest dat de consequenties voor het afsluiten van het e-mailadres ernstig zullen zijn, doordat zij niet meer geholpen kunnen worden. Ook is ze bang dat het besluit leidt tot nog meer bureaucratie in plaats van snelle hulp voor Afghanen in nood.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het afsluiten van het e-mailadres nodig, omdat de verzoeken die nu nog binnenkomen steeds onbetrouwbaarder worden. De inmiddels afgetreden demissionaire ministers Kaag (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) schreven afgelopen woensdag samen met staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) dat de hulpverzoeken vaak "gebrekkig" zijn. Bovendien zou bij de verzoeken de "band met Nederland en/of een acute, schrijnende situatie" niet eenvoudig aan te tonen zijn.

Wel werd beloofd om alle binnengekomen mails in een database op te nemen, waarna bij ieder verzoek individueel kan worden beoordeeld of iemand naar Nederland kan komen.

Mails onbeantwoord

Dat stelt Wegelin niet gerust: tot nu toe werden de e-mails namelijk niet of nauwelijks beantwoord, waardoor de achterblijvers niet weten of hun hulpvraag überhaupt is binnengekomen. "Afghanen die ik begeleid, hebben sinds de start van de evacuaties al vaak gemaild, maar ze kregen geen enkel antwoord, terwijl ze in paniek, wanhoop en doodsangst zijn."