Taliban-minister: Afghaanse jongens vanaf morgen weer naar school

Jongens in Afghanistan kunnen vanaf morgen weer naar school, laat de Taliban-minister van Onderwijs Abdul Baqi Haqqani weten in een verklaring aan persbureau Reuters. Of en wanneer meisjes weer mogen terugkeren naar school, wordt in de verklaring niet genoemd.

Meer dan een maand nadat de Taliban de hoofdstad Kabul hadden ingenomen, zijn de meeste scholen in het land nog gesloten. Volgens de groepering hebben ze daar geen bevel toe gegeven, maar zou het nog te gevaarlijk zijn om les te geven.

Studeren onder voorwaarden

Op de scholen die desondanks wel open gingen, waren alleen meisjes tot en met 12 jaar welkom. Middelbare scholen voor meisjes bleven dicht.

Vrijwilligers blijven zich inzetten voor onderwijs in Afghanistan: