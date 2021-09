Aanhouding voor verboden wapenbezit na nazi-verkleedfeest in Urk

In Urk heeft de politie een man van 19 aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Dat gebeurde in het onderzoek naar de beelden van jongeren die in nazi-uniformen over straat liepen. Op die beelden waren ook meerdere vuurwapens te zien. Daarop werd besloten huiszoeking bij de betrokkenen te doen.

In een van de woningen werd inderdaad een vuurwapen aangetroffen. De vermoedelijke eigenaar, een 19-jarige man uit Urk, werd aangehouden. Het vuurwapen is in beslag genomen.

De politie sluit meer aanhoudingen voor wapenbezit niet uit. Of het dragen van de nazi-uniformen in de openbare ruimte strafbaar is, wordt op dit moment onderzocht door het Openbaar Ministerie.

Onder schot

Ongeveer tien jongeren liepen zaterdag door Urk in nazi-uniformen. Ook is te zien dat een van de jongeren gekleed is in een gevangenisoutfit met een Jodenster. Hij wordt door anderen onder schot gehouden. Er was een gerucht dat het ging om een coronaprotest, maar uit het onderzoek van de politie is dit nog niet gebleken.

Kort nadat er ophef over was ontstaan boden de jongeren excuses aan. "Het was absoluut niet de bedoeling of intentie om herinneringen wat betreft de Tweede Wereldoorlog op te wekken." De gemeente Urk noemde het een smakeloze actie, waarmee een heel duidelijke grens was overschreden.