Enorme cocaïnevangst in Rotterdamse haven: 4022 kilo, straatwaarde 301 miljoen

In de Rotterdamse haven heeft de douane vannacht een enorme hoeveelheid cocaïne gevonden. Het gaat om 4022 kilo met een straatwaarde van meer dan 301 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie. Het is de grootste cocaïnevangst in de Rotterdamse haven van de afgelopen jaren, bevestigt een woordvoerder.

De cocaïne werd gevonden in een container uit Suriname, die gevuld was met hout. De container was bestemd voor een bedrijf in Polen.

"Deze enorme vondst is heel uitzonderlijk", zegt de woordvoerder. "Maar we onderscheppen de laatste tijd wel vaker grote cocaïnepartijen van meer dan 1000 kilo." In de haven van Vlissingen werd eerder dit jaar een cocaïnevondst van meer dan 5000 kilo gedaan. In 2005 werd ook 4600 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven gevonden. "De vondst van vannacht staat sowieso in de top-3 grootste vondsten ooit", zegt de woordvoerder.

Uithalers

Het OM zei gisteren al dat er grote zorgen zijn over het toenemende aantal 'uithalers' in de Rotterdamse haven. Dat zijn vaak jonge criminelen die het haventerrein op gaan om drugs uit zeecontainers te halen. Dit jaar zijn er al 325 aanhoudingen verricht, een stuk meer dan de 281 aanhoudingen in heel 2020.

"Of het toenemende aantal uithalers te maken heeft met de steeds groter wordende drugsvondsten, is onduidelijk. Daar kan ik niks over zeggen", zegt de woordvoerder. "Maar ik kan me wel voorstellen dat het lastig is om 4000 kilo cocaïne in je eentje te tillen."

De cocaïne werd zo in de container gevonden: