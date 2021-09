Teambaas Verstappen vindt dat Hamilton ook een straf verdiende na botsing

De teambaas van Max Verstappen bij Red Bull, Christian Horner, vindt dat Lewis Hamilton (Mercedes) ook een straf had moeten krijgen na de Grote Prijs van Italië. Hamilton en Verstappen gaven elkaar vorige week geen centimeter ruimte, waardoor de bolides van de twee rivalen botsten.

De Nederlander werd aangewezen als hoofdschuldige en moet hierdoor bij de eerstvolgende race, de GP van Rusland, drie plekken opgeven in de startopstelling. Hamilton ontliep een straf.

"Beide coureurs hadden een aandeel in de botsing, het is dan lastig om de één daar meer de schuld van te geven dan de ander. Als de FIA een statement had willen maken, hadden ze beide coureurs dezelfde straf kunnen geven", zegt Horner in zijn column op de website van de renstal.

De Grote Prijs van Rusland wordt volgend weekend in Sotsji gereden. Verstappen heeft in de strijd om de wereldtitel vijf punten voorsprong op zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.