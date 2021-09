Stefan Kuntz wordt nieuwe bondscoach van Turkije

Stefan Kuntz staat op het punt om bondscoach te worden van Turkije. De 58-jarige Kuntz heeft van de Duitse voetbalbond toestemming gekregen om over te stappen. Zijn contract is in onderling overleg ontbonden. Kuntz was coach van Jong Duitsland.

De 25-voudig international van de 'Mannschaft', die zelf voor de Turkse topclub Besiktas speelde, gaat Senol Günes opvolgen als bondscoach van Turkije. Günes moest vertrekken na de zware nederlaag in de WK-kwalificatie tegen het Nederlands elftal (6-1).