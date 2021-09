Jarige Slot onder indruk van PSV: '0-4 bij Ajax, 0-3 bij AZ, klinkende cijfers...'

De competitietopper tegen PSV laat nog twee dagen op zich wachten, maar toch is er gebak Feyenoord. Trainer Arne Slot viert z'n 43ste jarig en laat dat niet ongemerkt passeren. De speler overigens wel: er werd niet gezongen: "Ik loop hier nog maar kort rond, maar als er een speler jarig was, zette Leroy Fer altijd in. Maar die speelt hier nu niet meer."

Het kon de pret niet drukken in Rotterdam, want Feyenoord presteert naar behoren tot nu toe. Misschien wel boven verwachting. De vraag is natuurlijk of die mooie reeks - met onder meer een 2-1 oefenzege op de Spaanse kampioen Atlético Madrid - op bezoek bij de nog schadeloze koploper in de eredivisie kan worden voortgezet. Want Slot geeft onmiddellijk toe onder de indruk te zien van wat PSV tot nu toe heeft neergezet.

Klinkende cijfers

"Als je 0-4 bij Ajax wint en 0-3 bij AZ, dan zijn dat klinkende cijfers... Hoewel de wedstrijd in Alkmaar misschien niet het wedstrijdbeeld had van een 0-3. Maar toen heb je wel meteen kunnen zien waarin PSV dit seizoen ook heel goed is: ze maken met minieme kansen heel veel goals. Ze hebben vier heel goede jongens voorin. En daarnaast ook een team dat met elkaar kei- en keihard werkt om de tegenstander het voetbal onmogelijk te maken."

"Ze jagen de tegenstander over het hele veld af. Ze hebben dus ook heel veel de bal en als ze die niet hebben, zetten ze - en dan durven ze best veel risico te nemen - enorm hoog druk. Alleen vorige week was een uitzondering. Toen heb ik AZ uitstekend onder die druk uit zien voetballen. Maar dan heeft PSV wel een team dat het vervolgens voor elkaar krijgt om desondanks helemaal geen kansen weg te geven."