Minister Blok bezorgd over Wit-Rusland, Kamerleden willen 'meer pit'

Het kabinet maakt zich zorgen over het verloop van de verkiezingen in Wit-Rusland en het harde politieoptreden tegen vreedzame demonstranten in de nasleep daarvan. Dat schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Kamer. Hij roept de Wit-Russische autoriteiten op om iedereen die tijdens de demonstraties is gearresteerd onmiddellijk vrij te laten.

Coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie vroegen de minister gisteren in een Kamerbrief de verkiezingsuitslag niet te erkennen. Daar wordt in de brief van Blok niet op ingegaan. Indieners van de brief reageren op Twitter getergd op Bloks reactie. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vraagt om "even wat meer pit" en zegt dat op dit moment "platitudes niet passen".

CDA'er Pieter Omtzigt vindt dat de EU met een "stevige reactie" moet komen, zei hij bij BNR Nieuwsradio. "Ze moeten een besluit nemen: óf we erkennen Loekasjenko óf we erkennen Tichanovskaja." Hij vreest dat een gewelddadige revolutie leidt tot een vluchtelingenstroom richting Europa.