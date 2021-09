Cel voor man die stiefzoon (12) drogeerde en liet misbruiken

Een 40-jarige man uit Boven-Leeuwen moet twintig maanden de cel in voor het drogeren, ontvoeren en laten misbruiken van zijn stiefzoon, oktober vorig jaar. De stiefvader deed dat omdat hij via WhatsApp werd bedreigd door iemand die claimde een geest of medium te zijn.

De 30-jarige man uit Wijchen die achter die opdrachten zat kreeg van de rechtbank hem vier jaar cel en tbs met dwangverpleging op aanranding van de minderjarige jongen. De zaak diende vandaag in de rechtbank van Arnhem.

De stiefvader zei dat als hij de opdrachten van 'het medium' zou negeren, zijn dochter iets zou worden aangedaan. Daarom nam hij zijn stiefzoon mee naar een leegstaand pand in Wijchen, liet hem de drug ghb drinken, bond hem vast en legde een doek over zijn hoofd.

Vervolgens zei de man dat hij even weg zou gaan en dat de jongen in de kamer moest blijven voor de veiligheid van zijn halfzusje. Daarna werd de 12-jarige jongen aangerand door de 30-jarige man.

'Psychische overmacht'

De advocaat van de stiefvader pleitte nog voor vrijspraak omdat er sprake zou zijn van psychische overmacht. Daar ging de rechter niet in mee. Die stelde dat de man nog genoeg vrijheid had om zelf beslissingen te nemen. In de strafbepaling werd vooral rekening gehouden met de ingrijpende gevolgen voor het destijds 12-jarige slachtoffer.

De straffen voor de mannen vallen wel lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Tegen de stiefvader was dertig maanden cel geëist. De rechter legde een kortere celstraf op omdat er geen bewijs is dat de stiefvader meedeed aan de aanranding.

Het OM eiste vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 30-jarige man. Die straf viel een jaar lager uit omdat hij lijdt onder psychische stoornissen.

Caravans gestolen

Het drogeren van zijn stiefzoon was niet de enige opdracht die de 40-jarige kreeg. Hij moest ook zijn eigen huis in Boven-Leeuwen in brand steken, waar hij ook gehoor aan gaf. Daarnaast stal hij zes caravans uit een caravanstalling. De straffen die de rechtbank oplegde zijn deels ook voor deze incidenten.

Het minderjarige slachtoffer krijgt een schadevergoeding van zo'n 10.000 euro van de beide mannen. Ook twee eigenaren van de caravans krijgen een bedrag.