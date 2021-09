Mollema vliegt over de kop in Luxemburg, deelname aan WK onzeker

Bauke Mollema kan een goed klassement in de Ronde van Luxemburg uit zijn hoofd zetten. De Nederlander van Trek-Segafredo ging vrijdag tijdens zijn tijdrit rond Dudelange te hard een bocht in, bleef haken achter een stootkussen en vloog daarbij over de kop.

Of hij er blessures aan overhoudt en of zijn deelname aan de wereldkampioenschappen wielrennen van komende week in gevaar komt, is nog niet bekend.