ProRail na spoorstoring: tweede backup werkte wel, maar was niet stabiel

De storing bij ProRail waardoor gisteren het treinverkeer in heel Nederland urenlang stillag, werd vermoedelijk veroorzaakt door problemen met een telefonieserver in Rotterdam. Dat blijkt volgens ProRail uit het eerste onderzoek naar de tweede landelijke spoorstoring in korte tijd.

De back-up van de Rotterdamse server deed het niet, waarop werd overgeschakeld naar een tweede back-up, in Amsterdam. Die werkte wél, maar het telefoniesysteem was niet meteen stabiel. Daarop besloot ProRail om het treinverkeer stil te leggen.

Door de instabiliteit van het telefoniesysteem was het niet zeker dat de treindienstleiders van ProRail in geval van een calamiteit de machinisten in de treinen konden bereiken. "Hierdoor vonden we het niet verantwoord om nog langer door te rijden", stelt het bedrijf.

Onderste steen boven

Het was de tweede keer dit jaar dat problemen met het telefoniesysteem ertoe leidden dat nergens in Nederland treinen konden rijden. De eerste landelijke storing was op 31 mei. Toen functioneerde geen enkele (back-up)server meer en duurde het veel langer voordat het treinverkeer weer op gang kon komen.

ProRail beloofde toen beterschap. Het bedrijf zegt vandaag de ontstane hinder voor reizigers en vervoerders te betreuren. "We willen de onderste steen boven halen en doen uitgebreid onderzoek naar de precieze oorzaak van de storing en hoe we met de gevolgen daarvan zijn omgegaan."

Dat is ook de wens die NS-directeur Marjan Rintel vanochtend uitsprak op NPO Radio 1. "Ik mag hopen dat ze het hele systeem van voor tot achter gaan doorlichten." De topvrouw erkende heel chagrijnig te zijn door de storing. "Twee keer is echt te veel. Hier hebben reizigers ontzettend veel last van."