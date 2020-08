Sevilla tegenstander United in halve finales na late winst op Wolverhampton

Wolverhampton zocht in de eerste minuten brutaal de aanval tegen het als favoriet geldende Sevilla. Na een doelpoging van Leander Dendoncker, die zijn lob op het dak van het doel zag belanden, kreeg de nummer zeven van de Premier League een enorme kans om op voorsprong te komen.

De Spaanse club moest het doen zonder Nemanja Gudelj. De 28-jarige middenvelder kon er net als in de achtste finales tegen AS Roma niet bij zijn, omdat hij positief testte op corona. Luuk de Jong begon op de bank. De Oranje-international kreeg opnieuw geen basisplaats toebedeeld door trainer Julen Lopetegui.

Sevilla, vijfvoudig winnaar van de UEFA Cup, treft in de halve finales Manchester United, dat maandag pas in de verlenging afrekende met FC Kopenhagen ( 1-0 ).

Sevilla heeft de halve finales van de Europa League bereikt. In Duisburg, een van de Duitse steden waar de slotfase van het Europa League-seizoen wordt afgewerkt, werd het 1-0 tegen Wolverhampton Wanderers.

In het vervolg van de eerste helft had Sevilla de overhand, maar tot een doelpunt leidde dat niet. De ploegen zochten met 0-0 de kleedkamer op.

De nummer vier van La Liga bleef de wedstrijd domineren. Jules Koundé was in de 65ste minuut dicht bij het openingsdoelpunt, maar zijn kopbal vloog rakelings over het doel van Bounou. Wolves-doelman Rui Patrício onderscheidde zich door een vrije trap van Éver Banega, die richting de kruising vloog, uit het doel te tikken.

Invalbeurt De Jong

Met nog zes minuten te spelen mocht De Jong toch nog zijn opwachting maken. De spits verving Youssef En-Nesyri.

Lucas Ocampos zorgde in de 88ste minuut met zijn eerste doelpunt in de Europa League van dit seizoen voor de verlossing. De Argentijnse aanvaller kopte de bal hard en zuiver langs Patrício en bezorgde Sevilla een plek in de halve finales.

De Europa League gaat zondag 16 augustus verder met de halve finale tussen Sevilla en Manchester United. Een dag later strijden Internazionale en Sjachtar Donetsk om een finaleplek. De finale wordt gespeeld op vrijdag 21 augustus in Keulen.