de uitzending van 17 september

Halsema over aanpak drugscriminaliteit

Liquidaties, vergismoorden, ontvoeringen, en beschietingen. Bijna dagelijks is er in Nederland een geweldsincident dat op een of andere manier gerelateerd is aan drugs. Het gebruik van drugs is in Nederland genormaliseerd, het is zelfs een bloeiende bedrijfstak met een miljardenomzet. Wetenschappers, hulpverleners, bestuurders en toezichthouders vrezen dat het drugsproblematiek onbeheersbaar is geworden.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft een plan om de problemen rondom de drugsindustrie aan te pakken en is te gast in de studio.