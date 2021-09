Minder Europese coronasteun voor Polen om stigmatiseren lhbti'ers

Agenten onderdrukken een protest tegen de anti-lhbti-maatregelen in Polen - Reuters

Het is stilgezwegen, dagenlang. De brief van de Europese Commissie waarin staat dat vijf Poolse regio's geen Europese coronasteun krijgen als straf voor het stigmatiseren van homo's en transgenders. "Een belangrijke brief en een grote stap van de Europese Commissie", concludeert Kamil Maczuga van de lhbti-beweging in Krakau. Hij is niet verbaasd dat de Europese brief is weggehouden van het Poolse publiek. "Poolse autoriteiten willen niet dat burgers ontdekken dat hun regio geld verliest." Bovendien is de daadkracht van de Europese Commissie onderschat. "De autoriteiten dachten dat het slechts om dreigementen ging." Maar nee, de Europese Commissie heeft werkelijk de eerste 120 miljoen euro aan coronasteun bevroren. Geld dat al aan ondernemers, maar ook aan ziekenhuizen in de regio is beloofd.

Het Europees Parlement heeft deze week een resolutie aangenomen waarmee de EU een vrijheidszone voor lhbti-mensen wordt. Daarmee gaat het parlement in tegen lhbti-vrije-zones in Polen. In 80 van dit soort lhbti-vrije-zones heeft het Poolse lokale bestuur een resolutie aangenomen. Hoewel de exacte inhoud ervan per zone verschilt, blijft de kern van alle resoluties gelijk: kinderen en gezinnen moeten beschermd worden tegen de verspreiding van de lhbti-ideologie.

In het ziekenhuis van Krakau probeert Jerzy Friediger, de oude directeur, zijn irritatie te verbergen. "We krijgen het nu zwaarder. Het zou goed zijn als we dat geld kregen." Wat hij met de miljoenen Europese subsidie van plan was? Hij zucht: "Een nieuwe spoedeisende hulp is hard nodig. De oude kan echt niet meer." Bij de meeste patiënten is het stopzetten van de coronasteun nog niet doorgedrongen. Een jongeman met zijn duim in het verband, denkt dat het stigmatiseren van de lhbti-gemeenschap door de regio een serieuze zaak is. "Als je door het aannemen van de resolutie geld verliest, dan laat dat zien dat dit geen onbelangrijk thema is."

Quote Zonder Europees geld zal de verdere groei van Polen moeilijk worden. Museumdirecteur Piotr Szymanski

De conservatieve vice-voorzitter Tomasz Urynowicz, vormde in het regioparlement een coalitie met de rechts-nationalistische regeringspartij PiS. Hij stemde vóór de anti-lhbti-resolutie. Pas toen hij besefte dat zijn regio miljoenen euro's zou kunnen mislopen, kwam hij tot inkeer. "We weten hoe riskant het kat-en-muis-spel is met de Europese Commissie, dan kun je beter inbinden, en dat is wat ik doe." Hij zag de bui hangen en kreeg gelijk. De commissie heeft nu concrete beslissingen genomen. Een paar kilometer verder ligt een gigantische bouwput. Vrachtwagens rijden af en aan. Hier wordt regionaal wetenschapsmuseum Cogiteon gebouwd, met laboratoria en congreszalen. "Het gaat lijken op Nemo in Amsterdam", vertelt directeur Piotr Szymanski trots.

De bouw van dit regionaal wetenschapsmuseum dreigt stil te vallen - Nieuwsuur