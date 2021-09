Nieuw museum over Suriname in Amsterdam: 'Een langgekoesterde droom'

Met de komst van een museum gaat een langgekoesterde droom van Soekra in vervulling. "Er zijn inmiddels derde, vierde, vijfde, en misschien wel meer generaties Surinamers die hier in Nederland wonen, en waarschijnlijk ook nooit meer weggaan. Maar zich wel afvragen hoe het zit in het moederland. Dat kunnen ze dan gewoon hier in het museum opsnuiven."

Het museum komt in een pand aan de Zeeburgerdijk, dat eigendom is van de Vereniging Ons Suriname. De tentoonstelling zal meerdere verdiepingen beslaan en voorwerpen tonen uit verschillende perioden. "Vanaf het moment dat de eerste Nederlander voet op Surinaamse bodem zette, tot het moment dat de eerste Surinamer in Nederland aankwam", zegt een van de initiatiefnemers, Vincent Soekra tegen NH Nieuws .

In Amsterdam komt een nieuw museum met daarin een permanente tentoonstelling over de Surinaamse geschiedenis en cultuur en over de complexe relatie tussen Nederland en Suriname. Het Suriname Museum wil de deuren in 2023 openen.

De eerste ontwerpen liggen inmiddels op de tekentafel. Het doel is om jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers te trekken. De kosten worden op 3 miljoen euro geschat. "Dan hebben we het over het ideale plaatje. Met een lift in het gebouw, kelders die uitgegraven moeten worden, een uitbouw in de tuin. Dat gaat voor 2023 niet lukken, maar dat is wel ons einddoel", zegt Gerards.

In het beoogde openingsjaar 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de Nederlandse koloniën werd afgeschaft.