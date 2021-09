Van Gaal neemt Flekken en Lang voor het eerst op in voorselectie Oranje

Na afloop van de eerste drie kwalificatieduels noemde Van Gaal al de naam van Flekken . Flekken begon in de jeugd van de plaatselijke voetbalvereniging RKVV WDZ en maakte al vroeg de overstap naar Roda JC. Hij keepte tot en met zijn zestiende in de jeugd van de profclub uit Kerkrade en stak toen de grens over om te gaan spelen bij Alemannia Aachen.

Lang was woensdag een van de uitblinkers in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain.

๐Ÿ—ž TEAM NEWS! ๐Ÿฆ โ€ฃ Our ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ฌ๐ช๐ฎ๐š๐ for the matches against Latvia & Gibraltar! #WCQ2022 #LETNED #NEDGIB pic.twitter.com/W6LAPIYjbe

Donny van de Beek (Manchester United) en Remko Pasveer (Ajax) hebben deze keer helemaal geen uitnodiging gehad van de bondscoach. Zij zaten de vorige keer wel nog bij de voorselectie van Van Gaal.

Oranje aan leiding in groep G

Het Nederlands elftal, dat aan de leiding gaat in groep G, speelt op vrijdag 8 oktober (20.45 uur) in en tegen Letland. Op maandag 11 oktober (20.45 uur) komt Gibraltar op bezoek in De Kuip in Rotterdam.

Om zich rechtstreeks te kwalificeren voor het WK moet Nederland eerste worden in de poule. Met de tweede plaats kan ook nog een WK-ticket afgedwongen worden via play-offs. Het WK wordt georganiseerd in Qatar en vindt plaats in de laatste maanden van 2022.

Het Nederlands elftal begon de WK-kwalificatiereeks onder Louis van Gaal met een gelijkspel (1-1) tegen Noorwegen en winst tegen Montenegro (4-0) en Turkije (6-1).