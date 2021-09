Van Gaal haalt Lang en 'onbekende keeper' Flekken bij voorselectie Oranje

Noa Lang in actie voor Jong Oranje - ANP

Mark Flekken en Noa Lang zijn door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Gibraltar. Het is de eerste keer dat de keeper van SC Freiburg en de aanvaller van Club Brugge deel uitmaken van de voorselectie van Oranje. Op vrijdag 1 oktober wordt bekend hoe de definitieve selectie eruit ziet. Na afloop van de eerste drie kwalificatieduels noemde Van Gaal al de naam van Flekken en dat hij daarvoor "nog nooit van hem gehoord had". Flekken keepte tot en met zijn zestiende in de jeugd van Roda JC en stak toen al de grens over om in Duitsland te gaan spelen, bij Alemannia Aachen.

Van Gaal kondigde ook aan naar Anwar El Ghazi te kijken, maar de aanvaller van Aston Villa heeft de voorselectie niet gehaald. Lang lijkt wat dat betreft de voorkeur te krijgen als rechtsbuiten achter Steven Berghuis. Lang was woensdag een van de uitblinkers in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain. Bekijk in onderstaande video hoe Louis van Gaal aankondigt naar Mark Flekken en Anwar El Ghazi te kijken.

Van Gaal kijkt naar El Ghazi en keeper waar hij 'nog nooit van had gehoord' - NOS

Alle spelers uit de eerste definitieve selectie van Van Gaal zitten ook in de voorselectie. Verder heeft Van Gaal kersvers Barcelona-spits Luuk de Jong weer teruggehaald bij Oranje. Donny van de Beek (Manchester United) en Remko Pasveer (Ajax) hebben deze keer helemaal geen uitnodiging gehad van de bondscoach. Zij zaten de vorige keer nog wel bij de voorselectie. Oranje aan leiding in groep G Het Nederlands elftal, dat aan de leiding gaat in groep G, speelt op vrijdag 8 oktober (20.45 uur) in en tegen Letland. Op maandag 11 oktober (20.45 uur) komt Gibraltar op bezoek in De Kuip in Rotterdam.