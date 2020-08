Sjachtar moeiteloos langs Basel en treft nu Inter in halve finales

Sjachtar Donetsk is maandagavond in de halve finales van de Europa League de tegenstander van Internazionale. De Oekraïners ontdeden zich van FC Basel door met 4-1 te winnen.

Het treffen in de kwartfinale van het tweede Europese bekertoernooi werd vanwege de coronapandemie over één duel gespeeld. De Veltins-Arena in Gelsenkirchen was daarvoor het decor.

Sjachtar had in het stadion van Schalke 04 geen kind aan FC Basel, waar Ricky van Wolfswinkel in de tweede helft mocht invallen. De Oekraïners, vorige week nog met 3-0 te sterk voor VfL Wolfsburg, mochten al na anderhalve minuut juichen.