D66-ministers ontdaan door gebeurtenissen rond vertrek Kaag

D66-bewindslieden reageren ontdaan op het opstappen van hun partijleider Kaag als minister van Buitenlandse Zaken. Kaag kondigde gisteren haar ontslag aan nadat een motie van afkeuring tegen haar was aangenomen vanwege de moeizame evacuaties uit Afghanistan.

De motie haalde een meerderheid, doordat ook coalitiepartij ChristenUnie ervoor stemde. Die partij steunde gisteren ook een motie van afkeuring tegen minister Bijleveld en keerde zich bovendien tegen het plan van het kabinet om een verplicht coronatoegangsbewijs in te voeren voor onder meer horeca en theaters.

D66-minister Van Engelshoven zei verdrietig te zijn over het vertrek van Kaag: "Een geweldige vrouw voor wie ik veel bewondering heb. Ze heeft een waardig besluit genomen, passend op de manier waarop wij tegen het functioneren van de democratie aankijken." Op de vraag of ze nog vertrouwen heeft in de ChristenUnie zei ze: "Er is gisteren wel wat gebeurd, maar we moeten in deze demissionaire periode zo zakelijk mogelijk proberen samen te werken. Maar het is er niet makkelijker op geworden. Dit doet ook iets met ons team."

Driedubbel demissionair

Ook D66-vicepremier Ollongren gebruikte het woord verdrietig. Ze voegde eraan toe dat dit nog eens laat zien dat de formatie nu echt moet opschieten: "We doen wat er gedaan moet worden; het land moet bestuurd worden, maar we zijn inmiddels driedubbel-demissionair."

Kaags CDA-collega Bijleveld, de minister van Defensie, stapte gisteren ondanks een motie van afkeuring niet op. Ollongren gevraagd naar dat verschil: "Ik respecteer het besluit van mevrouw Kaag, maar dan heb ik natuurlijk ook het besluit van mevrouw Bijleveld te respecteren."

D66-bewindsman Koolmees wilde weinig kwijt over de rol van de ChristenUnie: "Ik heb er allerlei gevoelens over, maar laat ik die maar voor mezelf houden."

Slob: D66 heeft ook mijn voorstel niet gesteund

ChristenUnie-minister Slob zei dat in de verhouding tussen Kamer en kabinet de Kamer nu eenmaal het recht heeft om oordelen te geven over het kabinetsbeleid. "Wat gisteren is gebeurd is heftig, en dit is een tik op de vingers van het kabinet. Maar de Kamer heeft niet het vertrouwen in het kabinet opgezegd, maar aangegeven dat een onderdeel van het beleid wordt afgekeurd."

Over het standpunt van de ChristenUnie over het coronatoegangsbewijs zei hij: "De fractie heeft in lijn gehandeld met hoe ze zich er eerder over heeft uitgesproken." Slob wees er nog op dat eerder deze week regeringspartij D66 tegen zijn wetsvoorstel over doorstroom van basis- naar voortgezet onderwijs heeft gestemd: "It's all in the game."

Ook CDA-vicepremier De Jonge benadrukte dat fracties hun eigen afwegingen maken, maar hij erkent dat het kabinet in een moeilijke fase zit en dat de gebeurtenissen, opgeteld bij de stroeve formatie niet bevorderlijk zijn voor de sfeer.