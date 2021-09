Van Leeuwen tovert 'ouwe meuk' bij NEC om tot eredivisieverrassing

"Het was ouwe meuk. Er lag rommel in de gangen, overal stonden fietsen en er zat mot in de gordijnen en de vloerbedekking." Het is wat Ted van Leeuwen aantrof toen hij in februari van dit jaar begon als technisch directeur van NEC. Een club in verval en aan Van Leeuwen de taak om de boel in Nijmegen weer op gang te trekken.

Een half jaar later blijkt dat hij daar aardig in is geslaagd. Wat heet. NEC promoveerde als nummer zeven van de eerste divisie via de play-offs naar het hoogste niveau en staat na vier wedstrijden zesde in de eredivisie. "Die promotie, daar had ik niet direct op gerekend. Maar werkelijk álles zat mee. Dus het wonder geschiedde."

Geen recept

Zo promoveerde Van Leeuwen na Esbjerg en FC Twente voor de derde keer in een paar jaar tijd met een club waar hij verantwoordelijk was voor het technische beleid. "Er is geen recept voor, maar één ding is overal hetzelfde. Als je naar boven wilt, moet je eerst de omgeving van de spelers aanpassen", vertelt Van Leeuwen.

"De kleedkamers moeten kwaliteit hebben, je moet zorgen dat je een gym in het stadion hebt waar spelers voor zichzelf aan de slag kunnen. Je kunt 400 meter verderop een schitterend krachthonk hebben, maar daar gaan spelers dan meestal toch niet heen. Zo moeten alle faciliteiten goed zijn, net als het trainingsveld."