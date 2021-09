Man met kruisboog op balkon in Almelo, een persoon aangehouden

Op de M.Th. Steynstraat in Almelo zijn vanochtend meerdere arrestatieteams uitgerukt na een melding van een steekincident. Er is een persoon aangehouden, de politie heeft daarbij geschoten.

Op een balkon van een van de flats in de straat stond een man met een kruisboog en een ontbloot bovenlijf. Volgens verslaggever Leroy Vugteveen van RTV Oost heeft hij daarmee geschoten. "Hij heeft zeker een pijl afgeschoten, misschien wel meer. Er lag in ieder geval een pijl op straat." Of de man met de kruisboog ook betrokken was bij het steekincident, is niet duidelijk.