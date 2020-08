Reizigers uit Marokko vanaf 13 augustus niet welkom in Nederland

Het kabinet stelt vanaf 13 augustus opnieuw een inreisverbod in voor Marokko, meldt justitieminister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat mensen die uit Marokko komen en geen noodzakelijke reis naar Nederland maken, niet worden toegelaten. Een eerder inreisverbod voor reizigers uit Marokko werd op 1 juli opgeheven. Ook Algerije, Montenegro en Servië zijn intussen geschrapt van de lijst met veilige landen.

"Helaas is de gezondheidssituatie in Marokko dusdanig verslechterd dat de EU-lidstaten op 7 augustus hebben besloten om dit land van de lijst van landen waarvoor het inreisverbod kan worden opgeheven te halen om daarmee de volksgezondheid in de EU te beschermen", schrijft Grapperhaus. Lidstaten mogen zelf weten wanneer ze het inreisverbod instellen. Voor Nederland geldt dat vanaf 13 augustus 00.00 uur.

De minister zegt dat het besluit is genomen op basis van "een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in Marokko en de daar geldende maatregelen". Zo is gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen, dat lager moet zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juni. "Ook wordt er gekeken naar de algehele reactie op covid-19 in het betreffende land."

Vandaag meldde Marokko 1132 nieuwe besmettingen, gisteren 826 en de dag ervoor 1230.

Reisbeperkingen blijven van kracht

Naast inwoners van Schengen- en EU-landen en het Verenigd Koninkrijk zijn inwoners van Australië, Canada, Georgië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay nog wel welkom, schrijft Grapperhaus. Voor China geldt dat reizigers uit dat land weer welkom zijn, zodra dat land zelf weer EU-burgers toelaat.

"Voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit overige derde landen naar Europa blijft de huidige inreisbeperking van kracht met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan."