FNV: Zorgpersoneel haakt af vanwege werkdruk en overbelasting

Vanwege hoge werkdruk en overbelasting zien bijna vier op de tien zorgmedewerkers collega's vertrekken. Dat komt naar voren uit een enquête van FNV onder 12.000 leden in de zorg. Een derde van die leden staat hierdoor meerdere keren per week met te weinig collega's ingeroosterd.

Medewerkers die zelfs dagelijks met onderbezetting te maken hebben, komen het vaakst voor bij apotheken (28 procent), (academische) ziekenhuizen (19 procent) en verpleeghuizen (19 procent). Operaties worden afgezegd, afdelingen gesloten en wachtlijsten nemen zorgelijk toe, zegt de bond.

"Op het moment dat je mensen ziet vertrekken en je gaat een groter beroep doen op de mensen die achterblijven, dan weet je gewoon dat er een ontzettend zware werkdruk en overbelasting gaat komen", zegt FNV-bestuurder Karim Skalli.

De bestuurder ziet wel dat er mensen terugkomen, maar de uitstroom is groter. Vooral werknemers onder de 40 vertrekken. "Het is niet aantrekkelijk om onder hele zware omstandigheden te werken, terwijl je in je vriendenkring ziet dat mensen meer verdienen onder makkelijker omstandigheden."

'Niet houdbaar'

Woensdag waarschuwde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat het huidige zorgbeleid niet houdbaar is. In een omvangrijk rapport werd onder meer geadviseerd goed naar het personeelsbeleid te kijken.

"Er moet echt geld bij", zegt Skalli. De vakbond zegt in cao-overleggen alleen akkoord te gaan met afspraken die tot verlaging van de werkdruk leiden en reële structurele loonsverhogingen voor alle medewerkers.

Waar dit niet gebeurt volgen mogelijk acties en stakingen. "Je ziet nu mensen bij bosjes omvallen", zegt Skalli. "Je ziet nu wel echt het besef ontstaan dat mensen voor zichzelf en hun collega's moeten opkomen."

Gisteren riep de Tweede Kamer het kabinet in een motie op om de salarissen in de zorg te verhogen. Het is nog niet duidelijk wat daar mee gaat gebeuren.