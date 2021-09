Nog twee mannen aangeklaagd voor moord op Noord-Ierse journalist Lyra McKee

In Noord-Ierland zijn nog twee mannen aangeklaagd voor de moord op journalist Lyra McKee in 2019. McKee werd doodgeschoten toen ze bij een protest in Londonderry naast een politieauto stond, terwijl ze verslag deed van rellen in de stad. In 2020 werd al een man van 53 aangeklaagd voor de moord. Zijn rechtszaak is nog niet afgerond.

De New IRA, een afsplitsing van de verboden paramilitaire organisatie IRA, bekende dat leden de kogels hadden afgevuurd. Die waren bedoeld voor de politie, door de New IRA omschreven als "vijandelijke troepen". De New IRA streeft naar onafhankelijkheid van Groot-Brittannië en een hereniging met Ierland.

De nu aangeklaagde verdachten zijn 21 en 33 jaar oud. Naast moord wordt hen bezit van vuurwapens en munitie ten laste gelegd, net als het veroorzaken van rellen en het bezit en gooien van benzinebommen en brandstichting.

De rellen in 2019 ontstonden in aanloop naar het Brexit-akkoord tussen de EU en het VK. De grens tussen Ierland en Noord-Ierland dreigde dicht te gaan, wat voor katholieke Noord-Ieren die naar hereniging met Ierland streven onverteerbaar zou zijn geweest.

De verdachten worden vandaag via videoverbinding voorgeleid aan de rechtbank van Londonderry.