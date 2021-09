Een veld vol Australiërs in de hoofdklasse hockey: 'Dé kans om ervaring op te doen'

"Het is niet vreemd dat er zoveel Australiërs naar de Nederlandse competitie komen", zegt voormalig-international Jaap Stockmann. "Je kan hier fulltime hockeyen en Europa leren kennen. Het is in een postolympisch jaar de uitgelezen kans om hier ervaring op te doen, je hebt geen verplichtingen meer bij de bond."

Daarvoor had de club al de komst van Matthew Dawson en Trent Mitton aangekondigd. Oudgediende Fergus Kavanagh (een geboren Ier, maar uitkomend voor Australië) behoorde al tot de selectie van de Amsterdammers.

Stockmann: "In Australië duurt de competitie maar een maand, hier in Nederland zes à zeven maanden. Je wordt echt een betere speler als je hier komt hockeyen." Wat de 37-jarige oud-keeper betreft, prijkt de Nederlandse competitie nog altijd bovenaan, maar doen we niet veel meer onder voor België en Duitsland.

"De discussie wat het aantal buitenlanders betreft is van alle dag, dat was in mijn tijd al zo. Jonge spelers krijgen daardoor minder kans om minuten te maken. Maar ook in België spelen sinds jaar en dag veel buitenlanders", aldus Stockmann.

Hofleverancier

Het staat buiten kijf dat Amsterdam hofleverancier van het aantal Australiërs in de hoofdklasse is, maar hockeyclub Klein Zwitserland (KZ) heeft zich afgelopen zomer ook geroerd op de transfermarkt.

Oud-international Matthew Swann komt een dezer dagen met zijn Nederlandse vrouw en pasgeboren kind naar Den Haag, de twee zilveren olympische medaillewinnaars Tom Craig en Tim Brand tekende eveneens een contract bij de laagvlieger uit de hoofdklasse.

Laatstgenoemde is niet helemaal onbekend in Nederland. Brand werd geboren in Gouda als zoon van een Nederlandse vader, maar op vroege leeftijd emigreerde het gezin naar Australië.

Bekijk hieronder het portret van de Nederlandse Australiër Tim Brand.