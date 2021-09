NS: iedereen thuis kunnen brengen na storing

De storing ontstond gisteren aan het einde van de middag. Er was een uur lang geen communicatie mogelijk tussen de verkeersleiding van ProRail en de machinisten in de treinen. Het treinverkeer werd stilgelegd om ongelukken te voorkomen.

De NS heeft gisteravond en vannacht naar eigen zeggen iedereen thuis kunnen brengen na de telefoniestoring die het treinverkeer in heel Nederland platlegde. "Dus dat is heel fijn", zegt een NS-woordvoerder.

Door de storing werd het druk op stations. Op Twitter boden mensen die gestrand waren anderen een lift met een auto aan. Ook werden her en der aanvangstijdstippen van evenementen en concerten aangepast. De storing was in de loop van de avond verholpen.

De NS verwacht niet dat het treinverkeer vandaag nog hinder ondervindt van de landelijke storing. "Wel kan er zo af en toe een andere trein komen dan normaal, omdat nog niet elke trein op de plek is waar hij moet zijn", zegt een woordvoerder.