Oranje begint WK-kwalificatie met vertrouwde aanvoerder Van Veenendaal

De eerste week van bondscoach Mark Parsons met de Oranjevrouwen zit erop en vrijdagavond staat de Britse trainer voor het eerst naast het veld om het Nederlands elftal naar een goed resultaat te leiden tegen Tsjechië. "Het was een goede week, waarin ik vooruitgang heb gezien en nu moeten we de tank legen en alles geven."

Nieuwe bondscoach Parsons houdt nog even vast aan Van Veenendaal als aanvoerder - NOS

De 35-jarige Parsons is nog wel voorzichtig met het doorvoeren van veranderingen. Zo blijft Sari van Veenendaal in elk geval de eerste twee wedstrijden in de WK-kwalificatiereeks de aanvoerder van Oranje. Dat is echter geen garantie dat de keepster ook daarna nog de aanvoerdersband mag blijven dragen. "Sari is een heel belangrijke leider. Dat is ze geweest en zal ze ook blijven, maar we hebben heel veel goede leiders", legt Parsons uit. "En ik denk niet dat degene met de band de enige leider in het veld moet zijn." Beste voor het team Van Veenendaal snapt dat de aanvoerdersband mogelijk van eigenaar gaat veranderen in de toekomst. "Ik doe het met trots en ik doe altijd mijn best om Nederland zo goed mogelijk te representeren, maar dat doen er nog veel meer. Uiteindelijk gaat het niet om mij, maar om wat het beste is voor het team."

Sari van Veenendaal op de training van Oranje - ANP

"Een trainer mag daar zijn eigen keuze in maken", gaat de doelvrouw van PSV verder. "Als ik wel aanvoerder blijf, is dat heel mooi, maar als dat niet zo is, dan weet ik zeker dat iemand anders het ook heel goed zou kunnen." Met veranderingen doorvoeren is Parsons dus nog voorzichtig, maar hij heeft de afgelopen dagen wel geprobeerd een aantal stappen te zetten met het team. "Dat gaan we vanavond hopelijk zien", aldus de Britse coach. "We willen gevaarlijker worden in de opbouw en onze verdediging wat dieper in het veld positioneren." Tsjechië Dat moet dan gebeuren tegen Tsjechië, de eerste tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatiereeks. "Een goede tegenstander", volgens Van Veenendaal. "Er zitten een paar goede voetbalsters bij. We verwachten een gestructureerde ploeg met gevaarlijke uitbraken. Het is geen team om te onderschatten." Na het treffen met Tsjechië speelt Nederland dinsdag tegen IJsland. "We hebben twee taken, namelijk drie punten in beide wedstrijden", aldus Parsons. Van Veenendaal is eveneens duidelijk over de doelstelling. "We hebben respect voor onze tegenstander, maar we willen wel graag winnen."