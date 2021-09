Microsoft mag verder bouwen aan een datacenter in Noord-Holland

Microsoft mag verder met de bouw van een nieuw datacenter in het Noord-Hollandse Middenmeer, meldt het Financieel Dagblad. Het bedrijf heeft van Noord-Holland een gedoogbeslissing gekregen. Dat betekent dat Microsoft op eigen risico mag gaan bouwen, in afwachting van een definitieve vergunning. Het bedrijf heeft al een groot datacenter in Middenmeer.

Over de komst van het nieuwe datacenter is veel discussie. Datacenters in Nederland liggen de laatste jaren onder vuur vanwege hun impact op het milieu. Zo kunnen ze leiden tot een drinkwatertekort vanwege de grote hoeveelheid koelwater die ze gebruiken.

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer besloten daarom eerder tot een tijdelijke bouwstop. De gemeente Hollands Kroon, waar Middenmeer onder valt, gaf wel een vergunning af, maar de provincie Noord-Holland stak hier een stokje voor.

De omgevingsdienst, die namens de provincie vergunningen kan afgeven, heeft inmiddels de ingediende stukken onderzocht en verwacht dat Microsoft door mag gaan met de bouw van het datacenter.