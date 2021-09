Meerderheid Tweede Kamer eist hoger salaris in de zorg, winstbelasting omhoog

Het kabinet voert vaker een plan niet uit, opgeschreven in een motie, zeker als er geen financiële dekking voor is. Nu heeft de Kamer wel een voorstel. SP-leider Marijnissen: "Het demissionaire kabinet kan dit niet meer naast zich neerleggen."

In de Tweede Kamer speelt al langer een stevige discussie over de betaling van het zorgpersoneel. De werkdruk is al hoog en die is sinds de coronacrisis alleen maar hoger geworden. Tijdens de pandemie is er een bonus gegeven, maar dat is geen structurele verhoging van het salaris.

Andersom

Oppositiepartij SP heeft nu regeringspartij ChristenUnie aan zijn zijde gekregen en samen zijn ze tijdens het coronadebat met dit plan gekomen. "De afgelopen tijd is er 80 miljard euro aan overheidssteun richting grote bedrijven gegaan en dat heeft goed geholpen om bedrijven overeind te houden en veel banen te behouden", aldus CU-Kamerlid Bikker. "Nu moeten we andersom kijken."

"Afgelopen jaar hebben we massaal geklapt voor de zorgverleners die voorop gingen in het bestrijden van het coronavirus. Maar nog steeds is er niet voldoende loonruimte in de zorg", aldus Marijnissen. "Terwijl de werkdruk in de zorg steeds groter wordt."

In het debat benadrukten zowel premier Rutte als minister De Jonge dat ze niets zien in een structurele salarisverhoging. Volgens Rutte is hun salaris al enige jaren verhoogd en moet een demissionair kabinet dergelijke besluiten ook niet nemen.

Morgen zal de ministerraad zich nog buigen over de nieuwe wensen van de Tweede Kamer.