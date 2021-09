Haarlems theater met volle zaal krijgt dwangsom opgelegd van 2500 euro

De gemeente Haarlem heeft theater De Liefde een dwangsom opgelegd van 2500 euro vanwege overtreding van de coronaregels. Cabaretier Theo Maassen heeft gisteravond in het theater in Haarlem voor een volle zaal opgetreden. Boa's van de gemeente Haarlem hebben in het theater geteld hoeveel bezoekers er bij de show waren, meldt NH Nieuws. Dat deden ze undercover, volgens het theater om "geen heisa" te veroorzaken.

Het theater kondigde vorige week aan de hele zaal te vullen, vooral omdat tijdens de kaartverkoop nog sprake was van volledige capaciteit. "Binnen twee uur was het uitverkocht", zei voorzitter Mylou Frencken destijds in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Volgens de huidige coronamaatregelen mogen theaters voor twee derde van de normale capaciteit gevuld worden. Vanaf 25 september mogen weer alle plekken worden gevuld, op vertoon van de coronapas.

Volledige capaciteit

De gemeente Haarlem liet gisteren weten "handhavend" op te zullen treden, maar het theater week niet af van het genomen besluit. "We willen ons statement nog steeds maken", zei het theater tegen NH Nieuws. "Zeker na de persconferentie. Volgende week mogen de zalen wel helemaal gevuld worden. Alsof er dan geen besmettingen meer plaatsvinden."

Het theater liet de volledige capaciteit van 120 bezoekers naar binnen. Wel vroeg het theater gasten bij binnenkomst een test- of vaccinatiebewijs te tonen, wat volgens NH Nieuws tot dusver geen problemen opleverde.

Voor aanvang van de show vertelde een vrouw aan de regionale omroep dat ze zich er niet druk om maakt dat er meer mensen aanwezig zijn dan toegestaan. "Ik wil gewoon naar een leuke voorstelling. Het is een eigen keuze van het theater en van de cabaretier."

Boete

Ook een andere bezoeker benadrukt er geen probleem mee te hebben dat hij vanavond in een afgeladen zaal zit. "Zolang we gevaccineerd zijn en testen voor toegang vind ik het helemaal prima."

Het theater hield al rekening met een boete, zeker omdat Maassen vanavond opnieuw voor een volle zaal zal optreden. Om de boete te betalen kan het theater gebruik maken van geld dat is ingezameld door radiozender 100%NL. De zender besloot een inzamelingsactie te starten voor de mogelijke boete van 2500 euro, mede omdat het theater volledig wordt gerund door vrijwilligers.