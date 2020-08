Tyson (54) stelt rentree uit om meer toeschouwers te trekken

Bokser Mike Tyson staat pas op 28 november in de ring tegen Roy Jones junior. De 54-jarige Tyson zou aanvankelijk zijn rentree maken op 12 september in Los Angeles, maar de voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht heeft de wedstrijd laten verplaatsen.

Tyson denkt dat het evenement, dat alleen via betaal-tv te zien zal zijn, twee maanden later meer fans zal trekken. Veel mensen zijn vrij in het weekend na Thanksgiving, dat dit jaar op 26 november valt.

Volgens sportzender ESPN is er echter een andere reden; niet alle internationale contracten zouden rond zijn.

Acht ronden

De 54-jarige Tyson en de 51-jarige Jones nemen het in een demonstratiepartij acht ronden tegen elkaar op. Tyson geldt als een van de beste boksers aller tijden. In 1986 kroonde hij zich op 20-jarige leeftijd tot jongste wereldkampioen in het zwaargewicht aller tijden, had vervolgens de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF in bezit en wist die ook nog te prolongeren.

Robinson-Paul

Het gevecht tussen Tyson en Jones zal voorafgegaan worden door een paar andere gevechten. De opvallendste daarbij is die tussen YouTuber Jake Paul en voormalig NBA-basketballer Nate Robinson. Voor Paul is het niet de eerste keer dat hij de ring in stapt. In 2018 nam hij het al op tegen een andere YouTuber: KSI.

Robinson speelde tien jaar in de NBA en won in die periode drie keer de dunkwedstrijd van het All Star-weekend. Een opvallende prestatie voor de 1,75 meter lange guard. Voor Robinson is het gevecht met Paul wel zijn eerste.