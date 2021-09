Honkballers moeizamer dan verwacht naar halve finales EK

De Nederlandse honkballers zijn op het EK in het Italiaanse Piemonte moeizamer dan verwacht doorgedrongen tot de halve finales. De titelverdediger worstelde zich met 7-5 langs Groot-Brittannië.

Op de laatste vier EK's was Nederland de Britten drie keer tegengekomen en al die duels werden ruim gewonnen. Ditmaal leek Oranje na vijf innings (6-2) weer op weg naar een makkelijke zege, maar de ploeg moest nog flink aan de bak.

Werper Lars Huijer had de Britten al veel hits moeten toestaan en kon, nadat het 6-5 was geworden, inrukken. Kevin Kelly gooide de inning uit, waarna Junior Martina in de gelijkmakende slagbeurt de 7-5 maakte op een opofferingsslag van Jiandido Tromp.

Finale?

Vrijdag om 15.00 wacht Spanje in de halve finales.

Nederland won de laatste drie Europese titels. In totaal werd al 23 keer het EK gewonnen. Wel ontbraken de honkballers afgelopen zomer bij de Olympische Spelen in Tokio.