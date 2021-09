Götze tovert, maar PSV komt tegen Real Sociedad niet verder dan gelijkspel

Voor de ploeg uit Baskenland was dat het sein om de verdedigende stelling te verlaten, waarna de verhoudingen in een vloek en een zucht werden omgedraaid.

Want na ruim een halfuur leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor de thuisclub, die via schoten van Noni Madueke (naast) en Eran Zahavi al gevaarlijk was geweest. En met dank aan keeper Alex Remiro aan de leiding kwam, toen die een lage voorzet van Madueke voor de voeten tikte van Götze.

Aanvankelijk groeven de Spanjaarden zich nog diep in op eigen helft, nadat vlak voor de wedstrijd vedette David Silva niet fit genoeg was gebleken om te starten. Maar ook aan Alexander Isak (ex-Willem II), Mikel Oyarzabal en voormalig wonderkind Adnan Januzaj (ex-Manchester United) had PSV na een sterke openingsfase de handen vol.

Hoewel Jordan Teze vijf minuten voor tijd een dot van een kans op de winnende goal om zeep hielp en in de extra tijd de paal raakte, doet de uitslag wel recht aan de verhoudingen. Want Joël Drommel hield daarna Real Sociedad na een fout van Olivier Boscagli nog van de zege.

Na een open wedstrijd heeft PSV aan de ontmoeting met Real Sociedad een punt overgehouden. De eerste groepswedstrijd van de Eindhovenaren in de Europa League eindigde in 2-2, waarbij een belangrijke rol was weggelegd voor Mario Götze.

Waar Januzaj eerder pech had bij zijn knal tegen de lat, mazzelde hij toen hij dankzij een uitglijder van André Ramalho de gelijkmaker kon binnentikken. En ook bij de tweede tegengoal, een paar minuten later, had PSV pech. Na een van richting veranderde voorzet stond Isak als een echte goaltjesdief op de juiste plaats.

Na rust bleef PSV zoekende, totdat Götze met een magisch moment een prachtige gelijkmaker van Cody Gakpo inluidde. De Duitser speelde twee tegenstanders door de benen en vond met een subtiel balletje Gakpo, die met links een gaatje vond in de korte hoek.

Energiek PSV

De eredivisietopper tegen Feyenoord over drie dagen was voor PSV geen reden het daarna rustig aan te doen, maar ondanks het energieke spel van de Eindhovenaren vielen er geen goals meer in het laatste halfuur.

Het thuispubliek maakte kennis met de nieuwe spits Carlos Vinícius, die nog een gele kaart scoorde. De mee opgekomen verdediger Teze bleek in de slotfase dus zonder succes de gevaarlijkste man bij de thuisclub.

In de andere wedstijd in deze groep won Monaco met 1-0 van Sturm Graz, over twee weken in Oostenrijk de volgende tegenstander van PSV.