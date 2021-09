AZ stelt met onnodig gelijkspel teleur tegen Randers FC (2-2)

Pavlidis treurt na een gemiste kans - ANP

AZ is de groepsfase van de Conference League gestart met een teleurstellend gelijkspel bij Randers FC: 2-2. De Denen sloegen toe uit twee standaardsituaties. Ten opzichte van het verloren competitieduel met PSV voerde trainer Pascal Jansen één wijziging door: Albert Gudmundsson verving Zakaria Aboukhlal op de rechtervleugel. De IJslander had in de eerste helft een belangrijk aandeel in de openingstreffer. Gudmundsson legde de bal panklaar voor de instormende Jordy Clasie, die met een harde, droge knal Randers-doelman Patrik Carlgren kansloos liet.

Jordy Clasie en Dani de Wit juichen - ANP

Een verdiende voorsprong voor AZ, dat alleen bij standaardsituaties van de Denen een weifelende indruk maakte. De 1-1 van centrale verdediger Simon Piesinger, na een vrije trap vanaf rechts, was daar een voorbeeld van. AZ kwam voor rust door toedoen van Evangelos Pavlidis toch weer op voorsprong. De Griekse spits stuitte aanvankelijk op Carlgren, maar in de rebound sloeg hij alsnog toe. Owen Wijndal had het nog mooier kunnen maken, maar de aanvoerder schoot niet veel later voorlangs. De Alkmaarders hadden ook in de tweede helft een overwicht, maar vergaten de wedstrijd in het slot te gooien. Pavlidis vond bijvoorbeeld Carlgren op zijn weg.

AZ voor het duel met Randers FC - ANP