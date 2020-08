Biden kiest Kamala Harris als 'running mate' voor verkiezingen

Biden stond al onder grote druk om een zwarte vrouw te kiezen na de protesten in de Verenigde Staten tegen racisme en politiegeweld. Hij had eerder al beloofd een vrouw te kiezen en noemt Harris op Twitter "een onverschrokken vechter voor de kleine man" en "een van de beste ambtenaren van het land". Ze was eerder officier van justitie in San Francisco en werd al gezien als een van de favorieten.

De 55-jarige Harris is sinds 2017 namens de Democraten senator voor Californië. Haar moeder is afkomstig uit India, haar vader uit Jamaica. Ze zou de eerste zwarte vrouw kunnen worden die als vicepresident wordt gekozen.

Ze leunt tegen het politieke midden aan en kan dus het hokje "simpatico" aanvinken. Minpunt: als minister van Justitie in Californië trad ze weinig doortastend op tegen buitensporig politiegeweld en was ze op haar best een lauwe voorstander van politiehervormingen. Dat deel van haar verleden past niet zo goed bij de huidige stemming in haar partij na de Black Lives Matter-protesten, al heeft Harris zich de afgelopen maanden opgeworpen als een hartstochtelijk pleiter voor politiehervormingen.

In de Trump Weekly schreef correspondent Arjen van der Horst gisteren dit over Kamala Harris:

Vorige week schoot een oplettende fotograaf al een foto van hem en zijn notitieblok. Op het papier stond de naam van Harris met een rij lovende woorden. "Talentvol", "groot respect voor haar" en "geweldige hulp in de campagne".

In de campagne om het presidentschap presenteerde ze zich als de kandidaat die zowel de jonge en meer progressieve Democraten aansprak, als de meer gematigde oudere kiezers. Ze viel Joe Biden bij een verkiezingsdebat in juni vorig jaar hard aan en verweet hem dat hij eerder racistisch beleid had gesteund en racisten had geprezen.

Schipperen tussen vleugels

Harris is de dochter van twee immigranten, die naam maakten in de wetenschap. Harris' moeder is een borstkankeronderzoekster uit India, haar vader een economieprofessor uit Jamaica. Vanwege haar afkomst noemde ze zichzelf bij uitstek geschikt om op te komen voor onderdrukte minderheden.

Dat ze soms schippert tussen beide vleugels blijkt wel uit haar positie over zorgverzekeringen. Eerst steunde ze het voorstel van de linkse Democraat Bernie Sanders om universele gezondheidszorg in te voeren, later liet ze weten zich er toch niet comfortabel bij te voelen.