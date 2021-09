Omtzigt: Rutte, Kaag en Hoekstra beter niet in nieuw kabinet

Partijleiders zoals Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) kunnen beter niet een nieuw kabinet in gaan. Ze zouden plaats moeten nemen in de Tweede Kamer. Zo zitten hun onderlinge verhoudingen de formatie niet in de weg en kunnen ze zich richten op wat het belangrijkste is: de controlerende taak.

Dat zegt Pieter Omtzigt in een gesprek met Nieuwsuur. Hij pleit voor een zogenoemd extraparlementair kabinet, zonder rigide afspraken tussen en met partijen vooraf. "Dat betekent dat je een kabinet hebt met mensen die van buiten gezocht worden om de problemen aan te pakken. Want dat gebeurt op dit moment niet."

'Pijnlijke formatie'

De afgelopen maanden zat Omtzigt thuis, oververmoeid. Hij volgde de formatie vanaf de bank. In de tussentijd brak het Kamerlid met 'zijn' CDA. Hij had het gevoel dat hij er niet meer gewenst was.

Toen hij dit voorjaar met verlof ging, was Omtzigt nog de CDA'er voor wie een 'functie elders' moest worden gezocht. De geruchtmakende debatten toen, over de notitie 'Pieter Omtzigt, functie elders' en over de toeslagenaffaire vond hij "niet feestelijk" om thuis te volgen. Want vaak ging het over hem. "Dat was vrij pijnlijk om naar te kijken. De toeslagenouders en wat er met de ouders gebeurde speelden werkelijk geen rol in de debatten."

Ook over de trage formatie is hij niet te spreken. "Als ik zie hoe er met elkaar wordt omgegaan, hoe er al zes maanden lang niet onderhandeld wordt over de inhoud, hoe er grote beloftes gedaan worden over een nieuwe bestuurscultuur, maar ik het gewoon nog totaal niet zie, en hoe ook heel grote vraagstukken zoals de ontzettend grote woningnood blijven liggen, dan is dat pijnlijk."