Vertrek Kaag oogst respect bij veel partijen, maar er is ook kritiek

"Sigrid Kaag neemt met opgeheven hoofd haar verantwoordelijkheid voor het Nederlandse optreden in Afghanistan. Veel waardering voor deze zuivere keuze", zegt GroenLinks-leider Klaver. Dat vindt ook PvdA-leider Ploumen . Zij dankt Kaag "voor haar inzet voor Nederland en de wereld". Kaags partijgenoot Jetten spreekt van een "dapper besluit" en is blij dat ze blijft als D66-partijleider.

Veel politieke partijen in de Tweede Kamer uiten hun respect voor het besluit van D66-leider Kaag om op te stappen als minister van Buitenlandse Zaken vanwege de stevige kritiek op de evacuatieoperatie in Afghanistan. Partijen als de PvdA, SP, Volt en GroenLinks laten via Twitter weten dat ze de keuze van Kaag waarderen.

De Kamer vindt dat het kabinet te weinig heeft gedaan om mensen die in Afghanistan voor Nederland hebben gewerkt in veiligheid te brengen. De verantwoordelijke ministers hebben te lang gewacht, vindt de Kamer. Minister Kaag besloot op te stappen, minister Bijleveld van Defensie, die ook een motie van afkeuring kreeg, blijft.

PVV-leider Wilders is zeer kritisch over Kaag en vindt dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen moeten komen. "Ondanks #hexit is ze nog steeds Kamerlid én D66-fractievoorzitter en komend weekend onderhandelen met Rutte en Hoekstra dus met een beetje pech is ze voor Kerst vicepremier en verandert er helemaal niks want de laffe elite durft nieuwe #verkiezingen niet aan", aldus Wilders op Twitter.