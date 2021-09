Russen naar de stembus, maar van oppositie om op te stemmen is niet veel over

Vanaf morgenochtend tot en met zondag gaan Russen naar de stembus om te stemmen op afgevaardigden in de Doema, het Russische parlement.

Maar aan de vooravond van de verkiezingen is er van oppositie om op te stemmen niet veel meer over in Rusland. Sinds afgelopen zomer is de hele oppositiebeweging onder leiding van Aleksej Navalny opgedoekt. Daarmee is de echte oppositie in het land verdwenen.

En de kleinere oppositiepartijen die nog wel zijn toegestaan om mee te dingen naar een plek in de Doema, wordt het steeds moeilijker gemaakt. Talloze kandidaten zijn de afgelopen maanden door het hele land van de kieslijsten geschrapt.

Zo ook in Veliki Novgorod. Daar werden twee lokale kandidaten van de kieslijsten afgehaald omdat ze in het verleden steun hadden betuigd aan de gevangengenomen Aleksej Navalny, zie je in deze reportage van correspondent Iris de Graaf: