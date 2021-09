Slavia Praag start met zege in Feyenoord-poule, Kerk en Lammers trefzeker

Slavia Praag is de groepsfase van de Conference League foutloos gestart met een 3-1 zege op Union Berlin. Over twee weken ontvangt Feyenoord, dat op dinsdag al in actie kwam, de Tsjechen in De Kuip.

Na een sterk begin van de Duitsers, met een kans voor Max Kruse, kwam Slavia Praag wat beter in z'n spel. Prompt leverde dat een goal op. Union-keeper Andreas Luthe liet zich verrassen door een schot van Alexander Bah.

Rode kaart

Vlak voor rust kreeg Union, zonder de niet ingeschreven Rick van Drongelen, nog een tegenvaller te verwerken. Verdediger Paul Jaeckel incasseerde zijn tweede gele kaart, waardoor de bezoekers uit Berlijn met tien man verder moesten.

Dat deerde Union aanvankelijk niet, want twintig minuten voor tijd werd het 1-1. Op aangeven van de ingevallen Sheraldo Becker tikte de eveneens ingevallen Kevin Behrens de bal binnen. Eerder werd een treffer van Taiwo Awoniyi nog afgekeurd wegens buitenspel.