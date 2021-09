Italiaanse werknemers verplicht tot coronatoegangsbewijs, eerste Europese land dat zo ver gaat

In Italië moeten alle werknemers in de publieke en private sector vanaf 15 oktober een coronatoegangsbewijs laten zien als ze op hun werk komen. Dat heeft de Italiaanse regering vandaag besloten.

Het bewijs, dat in Italië de 'groene pas' of 'groene certificaat' heet, moet aantonen of iemand ten minste een eerste prik heeft gehad, een negatief testbewijs heeft of kort geleden is hersteld is van een infectie. Als iemand geen geldig coronatoegangsbewijs heeft, riskeert diegene tijdelijk geschorst te worden van werk, of geen loon uitbetaald te krijgen.

De regering van premier Mario Draghi wil hiermee de vaccinatiegraad in het land opkrikken en het aantal coronabesmettingen terugdringen. Op dit moment heeft 73 procent van de Italianen ten minste één vaccin gehad, blijkt uit de meest recente cijfers.

Eerste land in Europa

Hoewel het coronatoegangsbewijs ook al in andere Europese landen wordt ingezet, zoals Frankrijk en Engeland, is dat meestal alleen nodig voor bijvoorbeeld (lange) reizen, grote evenementen of in de horeca. Italië besloot in augustus al om de pas ook voor werknemers in de publieke sector verplicht te stellen, zoals docenten en zorgmedewerkers.

Nu gaat Italië dus nog een stap verder, en moeten ook werknemers in de private sector van het certificaat gebruikmaken. Het maakt Italië het eerste Europese land dat het coronatoegangsbewijs op zo'n verregaande manier inzet.

Geen fors verzet

Hoewel het coronadebat in Italië sinds september verhard is en niet iedereen het met de maatregelen eens is, zijn forse protesten tegen de inzet van het coronacertificaat tot nu toe uitgebleven.

Wel heeft de leider van de grootste Italiaanse vakbond, Maurizio Landini, geëist dat coronatesten in ieder geval gratis moeten zijn voor werknemers die geen vaccin willen. Mensen zouden volgens hem niet moeten hoeven te betalen om haar hun werk te kunnen gaan.

Italië is een van de zwaarst getroffen landen in Europa door het coronavirus. Sinds begin 2020 zijn er meer dan 130.000 coronadoden gevallen.