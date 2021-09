Vitesse zet goede Europese vorm voort en verslaat ook kampioen van Slovenië

Door zeges op het Ierse Dundalk en het Belgische Anderlecht mocht Vitesse zich donderdag voor het eerst in 1.379 dagen weer eens opmaken voor een duel in een Europees hoofdtoernooi. En het kon zich in de Sloveense kampioen geen betere tegenstander wensen.

Vitesse is ook in zijn vijfde Europese wedstrijd van dit seizoen ongeslagen gebleven. De Arnhemmers wonnen in Slovenië vrij eenvoudig hun eerste groepswedstrijd in de Conference League van NS Mura (0-2).

Er kwamen kansen op een tweede treffer - schoten van Tannane misten maar net het doel of raakten de lat - maar het was wachten tot de 69ste minuut alvorens Vitesse zeker was van de zege. Het was aanvoerder Danilho Doekhi, zaterdag ook al trefzeker tegen RKC Waalwijk, die bij een hoekschop zijn directe tegenstander aftroefde en prima binnen kopte: 0-2.

Het was uiteindelijk Sondre Tronstad die na een half uur raakschoot voor Vitesse. Hij kreeg de bal in twee instanties mee en prikte de bal langs doelman Matko Obradovic.

Vitesse-trainer Thomas Letsch gaf Ousama Tannane en Riechedly Bazoer, zondag in de eredivisie nog bankzitters tegen RKC Waalwijk (1-2), weer een basisplaats. Zij kregen, net als menig Vitesse-speler in het begin, allebei een goede kans om de score te openen. Vitesse begon fel en was een aantal keer gevaarlijk, maar het gaf ook een goede kans weg aan Jan Gorenc, die overkopte.

Een jaar eerder verloor Mura al ruim (1-5) van PSV in de kwalificaties voor de Europa League en ook Vitesse toonde zich de betere ploeg in Maribor, maar het duurde wel even voordat het overwicht werd omgezet in een comfortabele voorsprong.

In het andere duel in Groep G hielden Stade Rennais en Tottenham Hotspur elkaar in evenwicht: 2-2. Al na 23 minuten hadden de Fransen twee keer gescoord; Loic Bade werkte de bal in eigen doel en even later maakte Flavien Tait gelijk. In de 72ste minuut zette Gäetan Laborde de Fransen op voorsprong, maar niet veel later maakte Pierre-Emile Højbjerg er 2-2 van.

Blessure Bergwijn

Na een half uur moest Steven Bergwijn naar de kant, nadat hij een tik op zijn enkel had gekregen. Hoe ernstig de blessure is van de Oranje-international, is nog niet bekend.

Op 30 september ontvangt Vitesse Stade Rennais en gaat Mura op bezoek in Londen.