Kaag stapt op als minister na afkeuring Kamer, gaat door met formatie

Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken treedt af. De Kamer nam een motie van afkeuring tegen haar aan en spreekt zijn afkeuring uit voor de evacuatieoperatie in Afghanistan. Daaruit trok zij haar conclusies. Kaag was zelf bij de stemmingen. "Uw Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. Ik kan niet anders dan de consequenties aanvaarden. De minister moet gaan als het beleid wordt afgekeurd", sprak ze. Zij gaat haar ontslag indienen bij de koning. Kijk hier de verklaring van de aftredende minister terug:

Demissionair premier Rutte prijst de kwaliteiten van Kaag als minister en noemt haar vertrek echt heel vreselijk nieuws. "Het is een grote mevrouw, wereldwijd erkend als een groot diplomaat. Het is voor Nederland een groot verlies." Over een opvolger kon hij nog niets zeggen. Ook over de gevolgen voor de formatie liet hij zich niet uit. "Het is net een paar minuten geleden gebeurd." De motie kreeg 78 stemmen voor en 72 stemmen tegen. Ook de motie van afkeuring tegen demissionair minister van Defensie Bijleveld haalde een meerderheid. De voltallige oppositie en regeringspartij ChristenUnie stemden voor de moties. Regeringspartijen VVD, D66 en CDA stemden tegen. De motie van wantrouwen van de SP haalde geen meerderheid.

NOS-verslaggever Ron Fresen: "Na die motie van afkeuring was haar vertrek wel te vermoeden. Kaag zegt dat ze staat voor nieuw leiderschap en dan was aanblijven nu erg moeilijk geweest. Dat ze opstapt is een duidelijke keuze voor een nieuwe politiek. Het is wel een dreun voor haar omdat ze, zoals ze zelf zei, een eervol ambt moet verlaten. Dat uitgerekend Kaag, een succesvol diplomaat, opstapt als minister van Buitenlandse Zaken komt persoonlijk hard aan."

Kaag gaat door als fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. In die rol gaat ze door met de gesprekken over een nieuw kabinet. "Hopelijk gaan we een nieuw kabinet maken, we gaan formeren." Het besluit viel haar niet makkelijk, legde zij uit. "Buitenlandse Zaken was mijn passie, mijn hart, wie ik ben. Het was een eer om deze rol te mogen vervullen. Ik heb getracht om het ambt waardig te vervullen, om het waarde te geven." In april zei Kaag over de aangenomen motie van afkeuring tegen premier Rutte dat zij in zijn geval zou opstappen:

Wat D66-leider Kaag in april zei over aftreden - NOS