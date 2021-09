Rondvaart rolstoeltennisster De Groot: 'Een makkie was het niet, die Golden Slam'

Golden Slam-winnares De Groot wint alles in 2021: 'Een makkie was het niet' - NOS

Ze deed wat Novak Djokovic niet lukte bij de mannen. Ze won alle grote grandslamtoernooien dit jaar en voegde daar ook nog een gouden medaille in Tokio aan toe. En nu is 'Golden Slam'-winnares Diede de Groot terug in Nederland.

De rolstoeltennisster werd in Oudewater uitgebreid in het zonnetje gezet. Ze werd geridderd en ze werd ereburger van de stad. Want het was indrukwekkend wat De Groot op de Paralympische Spelen en vervolgens ook op de US Open liet zien. "Maar een makkie? Nee, dat was het niet."

In voetsporen Vergeer

Ze is de eerste ooit die alle titels (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de US Open én de Paralympische Spelen) in haar bezit heeft. Esther Vergeer, de huidige chef de mission van de Paralympische Spelen, was jarenlang de beste van de wereld en won tal van grandslamtoernooien en paralympische titels, maar kreeg nooit de kans Wimbledon op haar naam te schrijven in het enkelspel. Dat toernooi werd pas in 2013 aan de rolstoeltenniskalender toegevoegd,