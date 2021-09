Voorarrest drie verdachten Mallorca-uitgaansgeweld niet verlengd

Het voorarrest van drie Hilversummers die worden verdacht van het plegen van openlijk geweld in El Arenal in Mallorca, is niet verlengd. De drie mogen naar huis, maar blijven wel verdachten. Dat brengt het totaal aantal verdachten dat vastzit in de zaak van acht terug naar vijf.

In de nacht van 13 op 14 juli vonden er twee gewelddadige incidenten plaats in El Arenal, op het Spaanse eiland Mallorca. Een groep Nederlanders viel bij een café een man aan en schopte hem tegen het hoofd. Het slachtoffer overleefde dat, maar raakte zwaargewond.