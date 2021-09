Luiten laat 'geklooi' achter zich: 'Ik begin constanter te spelen' - NOS

"Het was werken. Ik was meer met mezelf bezig dan met andere dingen", zo blikte Joost Luiten terug op zijn eerste dag op de Dutch Open, met een omloop van 72 slagen. De winnaar van de edities van 2013 en 2016 vertolkt met het baangemiddelde vooralsnog een bijrol op golfbaan Bernardus in Cromvoirt. "Het was niet goed en niet slecht. Maar het was het nét niet vandaag", aldus Luiten. "Ik heb mezelf te weinig kansen op birdies gegeven. Ik stond telkens van 10 tot 12 meter te putten en dat is een wereld van verschil met putten vanaf 4 tot 5 meter." Desalniettemin is Luiten langzaam maar zeker op de weg terug na een tot dusver rampzalig verlopen jaar. Een schouderblessure en ernstige darmklachten dwarsboomden zijn seizoen.

Joost Luiten in opperste concentratie - ANP

"Ik heb vanaf het begin van het jaar lopen klooien. De maagproblemen, die waren een klap. Als de chirurg in Spanje letterlijk zegt: 'joh, we moeten zaterdagavond opereren, want anders haal je maandag niet...', ja, dan schrik je wel even." Dat gebeurde begin mei op een toernooi op Tenerife, waar Luiten noodgedwongen de strijd moest staken. Hij koos er uiteindelijk voor om zich niet te laten opereren, maar direct terug te vliegen naar Nederland. Na het raadplegen van zijn huisarts werd besloten om een rustperiode in te lassen. Constanter Inmiddels is Luiten volledig hersteld en ziet hij de toekomst zonnig in. "Ik merk de laatste weken dat ik weer fit ben en dat ik wat constanter begin te spelen. Zoals ik eigenlijk van mezelf gewend ben." Vrijdag hoopt Luiten de cut in Cromvoirt te halen, al weet hij dat het beter moet. Maar met de steun van het thuispubliek kunnen er wellicht mooie dingen gebeuren. "Daar hoop ik morgen in de middag op te gaan zweven."