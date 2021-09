Treinverkeer nog hele avond ontregeld na storing bij ProRail

Station Haarlem tijdens treinstoring - Mizzle Media/Michel van Bergen

De telefoniestoring die het treinverkeer in heel Nederland aan het eind van de middag platlegde, is verholpen, zeggen ProRail en NS. Er was geen communicatie mogelijk tussen de verkeersleiding van ProRail en de machinisten in de treinen. Het treinverkeer werd daarom uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd om ongelukken te voorkomen. NS zegt dat het opstarten van het treinverkeer de hele avond nog tot problemen kan leiden, omdat de treinen nu niet staan waar ze zouden moeten staan. De vervoerder roept mensen op om hun reis uit te stellen. De storing zorgde voor drukke stations en lege perrons:

Drukke stations en lege perrons door storing bij ProRail - NOS

Een woordvoerder van NS zegt dat de treinen gecontroleerd tot stilstand zijn gebracht op het eerstvolgende station. Ook treinen van andere vervoerders zoals Breng of Arriva hadden te maken met de storing. Eind mei had ProRail ook te maken met problemen in het telefoonsysteem. De problemen werden toen veroorzaakt door een storing in het GSM-R-netwerk. Een woordvoerder van ProRail zegt dat de storing van vandaag niet zit in dat GSM-R-systeem.

GSM-R, wat is dat? GSM-R staat voor GSM-Railway, een apart netwerk dat in heel Europa wordt gebruikt om treinen veilig mee te laten rijden. Machinisten kunnen ermee bellen naar de verkeersleiding. Ook wordt het gebruikt voor de besturing van treinverkeer. Het is een systeem op basis van gsm-technologie en in de jaren 90 speciaal ontwikkeld voor de spoorwegen, vertelde Toon Norp, netwerkexpert bij onderzoeksbureau TNO, eerder tegen de NOS. "Net als de politie en de brandweer, hebben ook de spoorwegen een netwerk dat voor een specifieke toepassing gemaakt is." GSM-R is een apart netwerk op 2G, dat naast de netwerken van de grote providers zoals KPN bestaat. Europese spoorwegen gebruiken GSM-R zodat treinen niet aan de grens stil komen te staan.

Op Twitter bieden mensen die gestrand zijn, anderen een lift met een auto aan. Ook worden her en der aanvangstijdstippen van evenementen en concerten aangepast, bijvoorbeeld door de band Kensington. En sommige fans van PSV die met de trein naar Eindhoven willen reizen voor de Europa Leaguewedstrijd van vanavond zoeken alternatief vervoer. Deze reizigers op Station Rotterdam Centraal worden opgehaald of besluiten een terrasje te pakken: