Politie vond gevaarlijke landmijn bij mislukte aanslag op Poolse supermarkt

Bij een mislukte aanslag op een Poolse supermarkt in Beverwijk eind juni heeft de politie een anti-personeelsmijn gevonden. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland bevestigt een bericht van De Telegraaf hierover. In het onderzoek naar explosieven bij Poolse supermarkten is niet eerder zo'n zwaar explosief gevonden.

De mijn is van het type claymore, een door de Amerikanen ontwikkelde anti-personeelsmijn die gebruikt werd in onder meer de Vietnamoorlog en in oorlogen in het voormalige Joegoslavië, in de jaren negentig.

De Telegraaf had inzage in een nieuwsbrief van de afdeling Forensische Opsporing, waarin de vondst van de mijn in Beverwijk uitvoerig wordt beschreven. Ook waarschuwt de politiedienst collega's voor het explosief, dat honderden stalen kogeltjes in de rondte kan laten vliegen. Voorzitter Van de Kamp van politievakbond ACP zegt daarover in de krant dat de gevolgen niet te overzien zijn als zo'n mijn met mensen in de buurt afgaat.